Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе

Ани Лорак в опасности. Певица недавно пережила развод, и вот над ней снова нависла угроза. Сердце артистки опять будет разбито, уверена парапсихолог Фаина Кали.

Роман известной певицы Ани Лорак и продюсера Black Star Егора Глеба основан на физическом влечении. Ни о каких серьезных и крепких отношениях речи не идет.

"Бурное физическое влечение. Так можно назвать роман Ани Лорак и Егора. Парень убежал от жены и жениться вновь не собирается вовсе. Для него важнее карьера и его потребность удовлетворять свои желания", - заявила Фаина Кали Дням.Ру.

Со стороны Лорак в этом романе тоже не все так просто. В этой паре два потребителя.

"Безусловно, отношения с Ани ему льстят – такой молодой , а смог запудрить мозги 40-летней певице. Между ними серьезных отношений не может быть! В этой паре 2 потребителя! Ани Лорак, безусловно тешит свое самолюбие - что такой молодой парень без ума от нее. Но когда страсть пройдет , развеется туман и мы в который раз увидим разбитое сердце Ани ...", – заключила Фаина Кали.

Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной Решетняк (Tayanna). Певица в одном из недавних интервью пожаловалась, что муж неоднократно ей изменял и поднимал на нее руку. Татьяна в конце концов подала на развод.

А Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней Ани Лорак. Поклонники очень переживают за певицу: ведь она недавно развелась – и именно измены супруга, по слухам, стали причиной разрыва.