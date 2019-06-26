Размякшую в объятьях любовника Лорак предупредили об угрозе
Роман известной певицы Ани Лорак и продюсера Black Star Егора Глеба основан на физическом влечении. Ни о каких серьезных и крепких отношениях речи не идет.
"Бурное физическое влечение. Так можно назвать роман Ани Лорак и Егора. Парень убежал от жены и жениться вновь не собирается вовсе. Для него важнее карьера и его потребность удовлетворять свои желания", - заявила Фаина Кали Дням.Ру.
Со стороны Лорак в этом романе тоже не все так просто. В этой паре два потребителя.
"Безусловно, отношения с Ани ему льстят – такой молодой , а смог запудрить мозги 40-летней певице. Между ними серьезных отношений не может быть! В этой паре 2 потребителя! Ани Лорак, безусловно тешит свое самолюбие - что такой молодой парень без ума от нее. Но когда страсть пройдет , развеется туман и мы в который раз увидим разбитое сердце Ани ...", – заключила Фаина Кали.
Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной Решетняк (Tayanna). Певица в одном из недавних интервью пожаловалась, что муж неоднократно ей изменял и поднимал на нее руку. Татьяна в конце концов подала на развод.
А Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней Ани Лорак. Поклонники очень переживают за певицу: ведь она недавно развелась – и именно измены супруга, по слухам, стали причиной разрыва.
Парочка развлеклась в бассейне
Откровенное интервью легендарного актера
Пара хорошо отдохнула в ресторане
Актриса не вставала с постели уже полгода
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Но это не призидент в Грузии
Почему хохлушкам нельзя верить...
Мачеха подкатывает к моему парню.
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
муж не разрешает худеть
Восхищаюсь Д. Трампом!..
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Влюбилась в парня подруги
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
Как вам презик Зеленский?
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Когда пьяный поднимает руку
В лесу
Не дает деньги на шоппинг
Переписки с бывшей
Ужасная медицина в России
Сестры Хачатурян
Большие соски что делать?
Заголовки