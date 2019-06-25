"Предательство!": украинцы взвыли от обиды на Лорак

Певица вызвала бурную критику среди украинских поклонников. Они оскорблены тем, что Ани Лорак не выступает на родине.

Артистка анонсировала в Instagram масштабные гастроли по России, Израилю и странам Прибалтики. Ани Лорак даст концерты в Москве, Сочи, Махачкале, Сочи, Геленджике, Анапе, Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль).

Примечательно, что в списке снова нет Украины. Этот факт возмутил многих фанатов Ани Лорак. Многие упрекнули исполнительницу в том, что она не держит слово: мол, неоднократно говорила о турах по Незалежной.

"Предательство!", "А где в списке Украина?", "Каждый год обещаете", "Надо в Киев", "А на родину когда? Скучаем", "Я так поняла, что на Украину не планируете?!" – взвыли от обиды украинцы. Они не понимают, почему соотечественница не выступает на родине.

Ранее Ани Лорак заявляла о намерениях представить на Украине масштабное шоу DIVA. При этом его премьера состоялась в Минске (Белоруссия) и Москве.

Как писали "Дни.ру", недавно стало известно о романе Ани Лорак с 26-летним звукорежиссером лейбла Black Star Егором Глебом. Певица выложила совместное фото с избранником.