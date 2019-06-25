"Предательство!": украинцы взвыли от обиды на Лорак
Артистка анонсировала в Instagram масштабные гастроли по России, Израилю и странам Прибалтики. Ани Лорак даст концерты в Москве, Сочи, Махачкале, Сочи, Геленджике, Анапе, Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль).
Примечательно, что в списке снова нет Украины. Этот факт возмутил многих фанатов Ани Лорак. Многие упрекнули исполнительницу в том, что она не держит слово: мол, неоднократно говорила о турах по Незалежной.
"Предательство!", "А где в списке Украина?", "Каждый год обещаете", "Надо в Киев", "А на родину когда? Скучаем", "Я так поняла, что на Украину не планируете?!" – взвыли от обиды украинцы. Они не понимают, почему соотечественница не выступает на родине.
Ранее Ани Лорак заявляла о намерениях представить на Украине масштабное шоу DIVA. При этом его премьера состоялась в Минске (Белоруссия) и Москве.
Как писали "Дни.ру", недавно стало известно о романе Ани Лорак с 26-летним звукорежиссером лейбла Black Star Егором Глебом. Певица выложила совместное фото с избранником.
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