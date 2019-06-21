"Поднимал на меня руку": любовник Ани Лорак оставил ребенка и сбежал
Оказалось, Егор Глеб состоял в браке с исполнительницей Татьяной Решетняк (Tayanna). В одном из интервью она крепко приложила бывшего мужа.
Певица пожаловалась, что тот неоднократно ей изменял. Она сказала, что до сих пор не может простить Глеба. Но это еще не самое страшное, были у продюсера и другие грехи.
Решетняк заявила, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, Глеб поднимал на нее руку, когда они были в браке. "Не будем говорить о градации, как он бил, но это было", – подчеркнула Татьяна.
"Это самая большая рана, которая может быть у женщины", – отметила певица.
Терпение Решетняк лопнуло спустя три года после свадьбы: измены добили исполнительницу, и она подала на развод. От этого брака у пары остался сын Даниэль, пишет "РБК-Украина".
В конечном счете Егор Глеб сбежал от бывшей и ребенка к 40-летней Ани Лорак. Поклонники очень переживают за певицу: ведь она недавно развелась, и, по слухам, причиной стали измены любимого.
Были и те, кто не упустил шанса покритиковать звезду. "По-моему, вообще жизнь ничему не учит. Бегущая по граблям", – врезал ей один из комментаторов.
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