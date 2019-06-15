"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
Скандальный блогер Лена Миро со свойственным ей сарказмом прокомментировала эту новость в своем микроблоге в ЖЖ. По ее словам, певице не стоило переживать из-за развода с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, поскольку всегда найдет себе любовника.
"Недолго Каролин грустила. Природа взяла свое, и озабоченная баба с повышенным либидо снова наступила на те же грабли", – заявила Миро. "Егор Глеб – это не Егор Крид, конечно. И денег у него, что вполне естественно, вообще нет. Зато есть 26 лет, а вокруг 40-летние разведенки, которым жизненный опыт ни на что так и не намекает", – высмеяла Ани Лорак блогер.
"Вместо аниматора Каролина завела теперь голодного мальчика, который надеется жить за счет бабы, раз на работе зарплату не платят", – уверена Лена Миро. "Чем такое заканчивается, ежу понятно… Бабы дуры, потому что? Почему?" – вопрошает блогер.
Ранее Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram фото с новым возлюбленным. Певица и звукорежиссер стоят рядом, прижавшись друг к другу. Поклонники порадовались на артистку. "Ого. Наконец подтвердили. Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное", "Умница! Такая красотка не должна быть одна! Будь счастлива, Каролина!", "Любви и счастья", – высказались фолловеры Ани Лорак.
Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Ежегодный фестиваль "Дикая мята" три дня будет радовать участников
Поклонники не поверили своим глазам
Российский лидер встретился с белорусским коллегой в столице Кыргызстана
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Муж узнал про любовника
Помогу с деньгами. Пишите!
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Подруга оказалась лесбиянкой
Детей перестали нормально называть
Загадочные обьекты
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Милые или дерзкие?
Где недорого отдохнуть летом?
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Иван Голунов
Засорились трубы.
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Веснушки это красиво?
Существует ли бумеранг?
Сайт знакомств
Сделать ботокс
Возбудитель!
Задержка на пять дней
Видимся один раз в неделю
Как избавиться от мышей?