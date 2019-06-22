Ани Лорак взбудоражила публику новым снимком
На фото артистка стоит напротив зеркала в платье-миди цвета хаки. На ней лаковые туфли на высокой танкетке, а волосы аккуратно собраны в пучок. Дополняют образ серьги-кольца. "Загляни в своё сердце – там ответы на все вопросы", – загадочно подписала снимок Лорак.
Подписчики не заставили себя долго ждать. Ее моментально начали осыпать комплиментами. "Восхищаюсь вашей фигурой. Идеал женской красоты!", "Какая стать, какая грация!", "Законно быть такой шикарной?", "Вы каждый день нас сводите с ума своей неземной красотой!", – восторгались преданные поклонники.
"Сотни признаний в любви и красоте – пустота без того, кто по-настоящему способен это оценить", – написала понимающая фанатка.
Нашлись и те, кто не упустил возможности написать очередную гадость. "Все время удивляюсь, зачем такие копыта-каблуки?", "Кривляка!", "Метр с кепкой", – критиковали желчные пользователи сети.
Напомним, недавно стало известно о роме Ани Лорак с 26-летним парнем. Как писали ранее "Дни.ру", певица выложила совместное фото с избранником.
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