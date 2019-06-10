Агата Муцениеце рассказала о расставании с супругом
Звезда призналась, что слухи об их с Павлом разводе снова и снова всплывают в прессе. Они с мужем уже научились не обращать на это внимания. Также Агата призналась, что к ревности мужа относится с юмором.
Накануне супруги появились вместе на открытии фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Они в обнимку позировали на красной дорожке.
Муцениеце предстала перед публикой в атласных юбке и топе глубокого зеленого цвета. Волосы у нее были собраны волосы в низкий хвост, а дополняли образ длинные серьги и цепочка на шее.
Прилучный же отдал предпочтение горчичному смокингу. На нем были белая рубашка и синий галстук. На голове красовались солнцезащитные очки.
Этот совместный выход в одно мгновение опроверг все слухи и домыслы. Очевидно, что у звездной пары все хорошо.
Напомним, недавно супруги оставили своих детей на родственников. Как писали "Дни.ру", Агата и Павел просто сбежали из страны.
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