Муцениеце рассказала о прибавлении в семье

В семье актрисы и Павла Прилучного появился новый жилец. Агата Муцениеце призналась, что дети сломали ее волю.

Артистка рассказала, что они купили детям щенка. Белоснежного шпица назвали Кефир. Агата Муцениеце рассказала, что ее дети – Тимофей и Мия – давно просили купить им еще одного четвероногого друга.

Прибавление в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного произошло на днях. "Дети на самом деле очень долго меня упрашивали, и в итоге они сломали мою волю", – цитируют актрису "7Дней". Отметим, что помимо маленького шпица в доме знаменитых супругов живет стаффордширский терьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд – Салливан.

Отметим, Павел Прилучный пытается уговорить Агату на еще одного ребенка. Однако она пока к этому не готова. По словам артистки, сейчас она наслаждается моментом – ведь дети подросли и их не нужно часами таскать на руках.

"С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее призналась Агата Муцениеце. При этом она не исключает, что после небольшого перерыва все-таки исполнит мечту мужа.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились более десяти лет назад. Актеры снимались вместе в сериале "Закрытая школа". В январе 2013 года у супругов родился сын Тимофей, в марте 2016-го на свет появилась дочь Мия.