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Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
К сожалению, Юлия Началова при жизни не пользовалась такой бешеной популярностью, как после смерти. Родители покойной певицы начали шествие по ток-шоу, делясь с публикой откровениями и воспоминаниями.
прочитано 1393 раза

Родители Юлии Началовой стали гостями скандально известного шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Можно не сомневаться, что среди комплиментов, отпускаемых в адрес певицы, обязательно проскочит какая-нибудь грязь – это "фишка" передачи.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

О съемках нового шоу, посвященного Юлии Началовой, стало известно благодаря ее пиар-менеджеру и любимой "сестричке" Анне Исаевой. У себя в Instagram она опубликовала фотографию, сделанную в студии телешоу. "Нет слов... смотрите и слушайте все то, что вы услышите из первых уст сегодня в "Пусть говорят" на Первом канале. Вся правда только там", – объявила Анна Исаева под снимком, на котором запечатлена вместе с ведущим Дмитрием Борисовым и родителями Юлии Началовой.

Говорят, Первый канал готовит грандиозный проект, посвященный памяти певицы, который выйдет уже осенью. Поэтому, скорее всего, шествие родителей Юлии Началовой, ранее отметившихся на шоу Андрея Малахова на "второй кнопке", по передачам продолжится. Их популярности способствуют многочисленные публикации в СМИ, которые не забывают Юлию Началову. А ведь со дня ее смерти прошло несколько месяцев.

В Сети родителей певицы сравнивают с родителями другой покойной звезды - Жанны Фриске. Ведь ее отец успел отметиться в огромном количестве передач, разве что с Леонидом Якубовичем пока не пил самогон  на "Поле чудес".

Говорят, родителей Юлии Началовой зовут на шоу "Секрет на миллион", "Сегодня вечером", "Прямой эфир", предлагают контракты и гонорары за откровения о покойной дочери. Но, к сожалению, в обществе куда больше обращают внимание на грязные подробности и неприятные сенсации.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате развившегося абсцесса. Похоронили 38-летнюю артистку на Троекуровском кладбище.

Автор: Олег Райцин25 июня 2019, 15:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Маша
Ответить
Ну и Исаева тут как тут. Куда ж без "сестрички". Главный ньюсмейкер страны, хайпующая на покойной подружке.
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне сайт ON︂TW︂I︂G︂GS︂Y.︂CO︂M︂/8MVCJV Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Какие же <цензура>! Любящие родители воют от горя дома. А эти таскаются по шоу и продают секреты своей единственной дочери. Они, похоже, и при жизни ее только использовали! Зверьё!
1

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