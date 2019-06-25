Как Фриске: родители при всех разворошили грязное белье Началовой
Родители Юлии Началовой стали гостями скандально известного шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Можно не сомневаться, что среди комплиментов, отпускаемых в адрес певицы, обязательно проскочит какая-нибудь грязь – это "фишка" передачи.
О съемках нового шоу, посвященного Юлии Началовой, стало известно благодаря ее пиар-менеджеру и любимой "сестричке" Анне Исаевой. У себя в Instagram она опубликовала фотографию, сделанную в студии телешоу. "Нет слов... смотрите и слушайте все то, что вы услышите из первых уст сегодня в "Пусть говорят" на Первом канале. Вся правда только там", – объявила Анна Исаева под снимком, на котором запечатлена вместе с ведущим Дмитрием Борисовым и родителями Юлии Началовой.
Говорят, Первый канал готовит грандиозный проект, посвященный памяти певицы, который выйдет уже осенью. Поэтому, скорее всего, шествие родителей Юлии Началовой, ранее отметившихся на шоу Андрея Малахова на "второй кнопке", по передачам продолжится. Их популярности способствуют многочисленные публикации в СМИ, которые не забывают Юлию Началову. А ведь со дня ее смерти прошло несколько месяцев.
В Сети родителей певицы сравнивают с родителями другой покойной звезды - Жанны Фриске. Ведь ее отец успел отметиться в огромном количестве передач, разве что с Леонидом Якубовичем пока не пил самогон на "Поле чудес".
Говорят, родителей Юлии Началовой зовут на шоу "Секрет на миллион", "Сегодня вечером", "Прямой эфир", предлагают контракты и гонорары за откровения о покойной дочери. Но, к сожалению, в обществе куда больше обращают внимание на грязные подробности и неприятные сенсации.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате развившегося абсцесса. Похоронили 38-летнюю артистку на Троекуровском кладбище.
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