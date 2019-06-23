"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой
Семья Ларисы Долиной и ее дочь в частности была очень близка с Юлией Началовой. Смерть певицы стала для всех настоящим шоком, но то, что происходит после 16 марта шокирует еще больше, признается дочь Долиной Ангелина.
Девушка не может спокойно наблюдать за тем, как в Сети создаются сотни фейковых страниц певицы, как в СМИ появляются все более безумные версии произошедшей трагедии. Ангелина в своем Instagram обрушилась на фанатов Началовой с критиков, призвав их прекратить наконец-то шумиху.
"Хочется вам орать, что так нельзя, но вы в другой системе координат и уже себе разрешили", – сердится девушка.
По ее словам, сама Юлия всегда спокойно относилась к сплетням и слухам о себе, ее не смущали даже фейковые истории, поскольку она воспринимала это как своего рода признание. Но теперь, считает Ангелина, пора прекратить.
Напомним, что Лариса Долина приходится крестной мамой Веры, дочке Началовой. Сейчас девочка уехала на каникулы вместе со своим отцом Евгением Алдониным и его женой Ольгой, которая тепло приняла её в семью. Ранее футболист говорил о том, что решил забрать Веру. Однако позже появилась информация, что с началом учебного года она вернется к своим бабушке и дедушке.
У балерины появились большие денежные проблемы
Актер прокомментировал противоречивые слухи
Артист рассказал о сильном переживании
Продюсер закатил громкий скандал
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Мой батяня отымел мою жену...
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Вам нравится женщины за рулём?
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Негры.
Влюбилась в парня подруги
Двойное проникновение
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Конфликт в Чемодановке
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Вопрос админу
Подарил машину, а оформил на себя
Она верит в гороскоп
Как вернуть страсть?
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.