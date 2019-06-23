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Шоу-бизнес

"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Ангелину возмущает поведение многих после смерти певицы. По ее мнению, многие вещи, которые происходят, просто недопустимы. 
прочитано 1488 раз

Семья Ларисы Долиной и ее дочь в частности была очень близка с Юлией Началовой. Смерть певицы стала для всех настоящим шоком, но то, что происходит после 16 марта шокирует еще больше, признается дочь Долиной Ангелина.

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Юлия Викторовна Началова певица

Девушка не может спокойно наблюдать за тем, как в Сети создаются сотни фейковых страниц певицы, как в СМИ появляются все более безумные версии произошедшей трагедии. Ангелина в своем Instagram обрушилась на фанатов Началовой с критиков, призвав их прекратить наконец-то шумиху. 

"Хочется вам орать, что так нельзя, но вы в другой системе координат и уже себе разрешили", – сердится девушка.

По ее словам, сама Юлия всегда спокойно относилась к сплетням и слухам о себе, ее не смущали даже фейковые истории, поскольку она воспринимала это как своего рода признание. Но теперь, считает Ангелина, пора прекратить. 

"После 16 марта это подло хотя бы по отношению к Вере, маме и папе. Хайпожоры!" – взорвалась Ангелина.

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina)

Напомним, что Лариса Долина приходится крестной мамой Веры, дочке Началовой. Сейчас девочка уехала на каникулы вместе со своим отцом Евгением Алдониным и его женой Ольгой, которая тепло приняла её в семью. Ранее футболист говорил о том, что решил забрать Веру. Однако позже появилась информация, что с началом учебного года она вернется к своим бабушке и дедушке.

23 июня 2019, 15:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
До Ангелины только сейчас дошло, что пора прекратить?? Когда же до родителей дойдёт???
Гость
Ответить
Огромное спасибо тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/JPNA6L Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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