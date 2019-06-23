"Хайпожоры": Дочь Долиной взорвалась из-за подлости в адрес Началовой

Ангелину возмущает поведение многих после смерти певицы. По ее мнению, многие вещи, которые происходят, просто недопустимы.

Семья Ларисы Долиной и ее дочь в частности была очень близка с Юлией Началовой. Смерть певицы стала для всех настоящим шоком, но то, что происходит после 16 марта шокирует еще больше, признается дочь Долиной Ангелина.

Девушка не может спокойно наблюдать за тем, как в Сети создаются сотни фейковых страниц певицы, как в СМИ появляются все более безумные версии произошедшей трагедии. Ангелина в своем Instagram обрушилась на фанатов Началовой с критиков, призвав их прекратить наконец-то шумиху.

"Хочется вам орать, что так нельзя, но вы в другой системе координат и уже себе разрешили", – сердится девушка.

По ее словам, сама Юлия всегда спокойно относилась к сплетням и слухам о себе, ее не смущали даже фейковые истории, поскольку она воспринимала это как своего рода признание. Но теперь, считает Ангелина, пора прекратить.