Цымбалюк-Романовской заткнули рот на шоу Кудрявцевой

Виталина Цымбалюк-Романовская появилась в студии шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Но лишь сейчас выяснилось, что в передаче было показано не все, что сняли.

Вообще, героем передачи стал певец Прохор Шаляпин. Поддержать его пришла на шоу и его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская, получившая скандальную известность после заявления ее мужа, легендарного актера Армена Джигарханяна, о разводе. Тогда артист публично назвал Виталину "вором", хотя та на протяжении многих лет буквально служила ему: сопровождала на светских мероприятиях, помогала в работе и быту. А уж о ее клюквенном компоте и вовсе уже ходят легенды.

Вскоре после оформления развода Виталина Цымбалюк-Романовская стала проводить много времени с певцом Прохором Шаляпиным. Тогда возникли слухи об их романе, однако оказалось немало и тех, кто высказал мнение, что пара просто пиарится. Сейчас же на шоу Прохор подтвердил это, однако оговорился, что постепенно их деловые отношения перешли в ранг личных. На шоу появилась и сама Виталина Цымбалюк-Романовская.

Однако сейчас стало известно, что на передаче показали не все. Об этом стало известно после того, как Виталина на своей официальной страничке в социальной сети Facebook выложила пост, в котором сообщила, что из передачи вырезали важный для нее отрывок.

"Друзья! В программе "Секрет на миллион" должна была прозвучать песня, которую написал мой с детства любимый композитор Владимир Быстряков для нас с Прохор Шаляпин по моей просьбе ❤️ И Владимир Юрьевич это сделал. И я ему всю свою жизнь буду очень благодарна🙏 Но в эфир эта песня не вошла, поэтому слушаем ее здесь. Если честно – я шла на этот эфир ради песни Владимир Быстряков (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Виталина Цымбалюк-Романовская. Новоиспеченная исполнительница, несмотря на то, что ей буквально заткнули рот в передаче, оставив без песни, вышла из положения, опубликовав ссылку на их с Прохором Шаляпиным выступление на шоу "Секрет на миллион".