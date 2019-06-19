"Спектакль и хайп": Шаляпина распекли за неискренность к Цымамблюк-Романовской
Накануне Прохор выложил в своем Instagram видео, где они с Виталиной пьют в ванной шампанское и едят клубнику. Он отметил, что они с юмором относимся ко всему происходящему вокруг, подразумевая недавнюю драку между Цымамблюк-Романовской и Элиной Мазур.
Саглиане считает, что Шаляпин мог бы наедине со своей любимой отдыхать и уж, тем более, приводить ее эмоциональное состояние в порядок. "Это называется личное пространство", – отмечает специалист. По его мнению, видео из ванной, которое само по себе подразумевает нечто интимное – это постановка, и напоминает спектакль и хайп.
"Мы помним много романов у Прохора, они развиваются примерно все по одному сценарию", – напоминает психолог. Он утверждает, что главным элементом всех отношений певца является публичность. "Все делать на глазах у общественности, для привлечения внимания", – продолжает эксперт.
"Он может быть талантливым продюсером в будущем", – подытожил Илья.
Напомним, во время съемок ток-шоу "Новые русские сенсации" телеканала НТВ на Цымамблюк-Романовскую накинулась бывшая подруга Элина Мазур, это зафиксировали видеокамеры. При этом, как писали ранее Дни.ру, женщина обвиняет в нападении Виталину.
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