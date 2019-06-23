Цымбалюк-Романовская приревновала Шаляпина к бывшей

Пианистку смущает тот факт, что ее избранник продолжает близко общаться со своей экс-возлюбленной, моделью Анной Калашниковой. Виталина Цымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина к ней на День рождения.

По имеющимся данным, пианистка устроила певцу истерику. В результате Прохору Шаляпину пришлось отказаться от посещения вечеринки.

Артист написал бывшей невесте сообщение с извинениями, передает сайт "Комсомольская правда". Несмотря на то, что Прохор Шаляпин и Анна Калашникова расстались еще несколько лет назад, они продолжают общаться.

Напомним, в 2014 году певец объявил на всю страну, что у них с Анной скоро появится ребенок, но вскоре выяснилось, что он не является отцом малыша.

Как писали "Дни.ру", ранее Прохор Шаляпин признался в том, что изначально их роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской был всего лишь пиаром. Они просто хотели заработать на громкой истории деньги. Но позже между певцом и пианисткой возникли настоящие чувства.

Кроме того, артист говорил о том, что хочет иметь детей только от Виталины Цымбалюк-Романовской. Стоит отметить, что многие россияне до сих пор не верят в искренность отношений певца и экс-супруги актера Армена Джигарханяна. При этом у звездной пары появилась целая армия поклонников, которые желают им вместе обрести свое счастье и радуются за влюбленных.