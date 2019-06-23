Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым
Художник заявил, что вместо пиара Бари Алибасову нужно предложить реальную помощь. Сафронов уверен – продюсер глотнул жидкость для очистки труб случайно, и ни о каком умышленном отравлении речи нет.
Однако Никас не понимает, почему возник столь громкий скандал с Алибасовым. "Помните, в свое время снимали триста пятьдесят передач про Виталину и Джигарханяна? Сейчас и с Алибасовым какая-то вакханалия началась. Но все это – пустые разговоры ни о чем. Лучше бы помогли человеку", – цитирует художника цитирует Sobesednik.ru
Сафронов отметил, что Бари Алибасов вовсе не бедный, поэтому ему достаточно предложить клинику. Художник предложил шоумену отправиться в Южную Корею. По словам Никаса, в своем время в Сеуле ему помогли сохранить руку, когда у него около года не заживал порез на пальце.
Как писали "Дни.ру", Армен Джигарханян исчез и поля зрения СМИ после громкого развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист тядело переживает расставание с пианисткой.
Напомним, ранее сын Алибасова сообщал, что хочет отправить отца на лечение в Казахстан, однако до сих пор Бари Каримович остается в Москве. Как писали "Дни.ру", скандал с Алибасовым вспыхнул на почве того, что многие не поверили в реальность истории с отравлением шоумена. Ряд знаменитостей и обычные обыватели заподозрили, что шоумен всех обманывает и придумал инцидент ради пиара к новому туру группы "На-На".
Поклонники подозревают, что у звезды появился новый возлюбленный
Она попросила всех неравнодушных поддержать музыканта
До звезды дошли слухи о ее личной жизни
Бизнесмен полностью контролировал жизнь певицы
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Мой батяня отымел мою жену...
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Что меняет роспись?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Негры.
Влюбилась в парня подруги
Вам нравится женщины за рулём?
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Конфликт в Чемодановке
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Вопрос админу
Подарил машину, а оформил на себя
Двойное проникновение
Она верит в гороскоп
Как вернуть страсть?
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.