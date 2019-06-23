Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым

Художник Никас Сафронов прокомментировал печальный инцидент с создателем группы "На-На". Он приравнял скандал с Алибасовым с шумихой вокруг актера Армена Джигарханяна.

Художник заявил, что вместо пиара Бари Алибасову нужно предложить реальную помощь. Сафронов уверен – продюсер глотнул жидкость для очистки труб случайно, и ни о каком умышленном отравлении речи нет.

Однако Никас не понимает, почему возник столь громкий скандал с Алибасовым. "Помните, в свое время снимали триста пятьдесят передач про Виталину и Джигарханяна? Сейчас и с Алибасовым какая-то вакханалия началась. Но все это – пустые разговоры ни о чем. Лучше бы помогли человеку", – цитирует художника цитирует Sobesednik.ru

Сафронов отметил, что Бари Алибасов вовсе не бедный, поэтому ему достаточно предложить клинику. Художник предложил шоумену отправиться в Южную Корею. По словам Никаса, в своем время в Сеуле ему помогли сохранить руку, когда у него около года не заживал порез на пальце.

Как писали "Дни.ру", Армен Джигарханян исчез и поля зрения СМИ после громкого развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист тядело переживает расставание с пианисткой.

Напомним, ранее сын Алибасова сообщал, что хочет отправить отца на лечение в Казахстан, однако до сих пор Бари Каримович остается в Москве. Как писали "Дни.ру", скандал с Алибасовым вспыхнул на почве того, что многие не поверили в реальность истории с отравлением шоумена. Ряд знаменитостей и обычные обыватели заподозрили, что шоумен всех обманывает и придумал инцидент ради пиара к новому туру группы "На-На".