Оправившегося после комы Алибасова настигла смерть
Сын артиста вернулся с похорон бабушки. По словам Бари Алибасова-младшего, она сильно переживала за здоровье продюсера. Женщина не выдержала последних новостей о тяжелом психическом состоянии шоумена.
Теща Бари Алибасова скончалась в возрасте 80 лет. Сын продюсера отметил, что отцу она была дорога. "Она была подругой Бари Каримовича, тем мостиком, что связывал семью. Для меня она была лучшим другом, а для папы – тем человеком, благодаря которому он сохранял отношения с сыном", – цитирует наследника Бари Алибасова Starhit.ru.
Страшную новость Алибасов-младший узнал в дороге – он поехал на тренинг в Чебоксары. Пока сын шоумена находился в другом городе, к Бари Алибасову прорвались представители СМИ. "Увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, и это увидела бабушка", – поделился наследник продюсера.
Бари Бариевич уверен, что стресс негативно повлиял на самочувствие бабушки. "Это произошло ночью, два дня назад. Она была старой, 80 лет. Вскрытие не делали, но было подозрение на рак, начальную стадию находили. Точной причины нет, но скорее всего это старость и стресс", – пояснил сын Бари Алибасова.
Сам создатель группы "На-На" сейчас борется с болезнью. Он пока не может практически ничего есть, кроме детских пюре и отварного мяса. Вместе с тем, Бари Алибасов уже дает интервью.
По словам сына, продюсеру казалось, что его захватили бандиты. "Вчера решил, что я хочу отобрать у него квартиру, бизнес, организовал его похищение", – посетовал наследник шоумена. 20 июня психическое состояние Бари Алибасова улучшилось, а сознание прояснилось.
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