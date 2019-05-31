"Перебор": Цымбалюк-Романовская высказалась о немощном Джигарханяне

Пианистка опубликовала новый пост со своим возлюбленным в Instagram. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская сидит в автомобиле с Прохором Шаляпиным, при этом оба счастливо улыбаются.

Экс-супруга известного актера Армена Джигарханяна под фото написала строки из песни Игоря Талькова "Привал". Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской оставили море комментариев под новым снимком влюбленных.

"Виталина всегда верна своему мужчине. Как долго она жила со стариком, ухаживала за ним, как за малым дитем. Она мне нравится, пусть все будет хорошо у нее с Прохором, она умеет держать удар, молодец!" – написала одна из пользовательниц соцсети, имея в виду брак Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном.

Пианистка ответила подписчице. "Да, с ухаживанием был перебор", – написала звезда. Не секрет, что знаменитый актер сильно болел, и Цымбалюк-Романовская помогала немощному мужу.

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. После тяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды роман с молодым певцом Прохором Шаляпиным. Романтические отношения знаменитостей длятся уже год. Пианистка и ее избранник регулярно публикуют фото и видеоотчеты друг с другом на своих страницах в Instagram.

Как писали "Дни.ру", есть те, кто не верит в искренность отношений пары. Но Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин неизменно заверяют, что их отношения – вовсе не пиар-ход.