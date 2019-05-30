Шаляпина поймали на подлой измене Цымбалюк-Романовской
Татьяна Гудзева рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что уже через месяц родит Прохору Шаляпину сына. Певец, по ее словам, знает о ребенке и ради малыша готов расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Якобы вокалист никогда не испытывал чувств к пианистке, а лишь играл роль ее любовника.
"Мы с ним в октябре помирились после нашего расхода из-за Виталины и решили остаться друзьями. Мы живем рядом. Он приезжал, жаловался на нее. Я его поддерживала во всем, ведь я его люблю. У них просто творческий союз, для карьеры и денег", – рассказала Гудзева в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".
Присутствующие эксперты скептически отнеслись к рассказу Татьяны. Еще до съемок шоу профайлер Сабина Пантус исследовала соцсети Гудзевой и заметила нечто странное: на фотографиях, которые, судя по всему, сделаны в один день, женщина запечатлена то с большим животом, то без него. На что экс-возлюбленная певца ответила: мол, обработала изображение в фотошопе по просьбе Шаляпина.
После Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого Прохора. Появившийся из-за кулис артист был в плохом настроении.
"Я не встречался с Татьяной и никакого отношения к этому ребенку – если она действительно беременна – я не имею. Виталину я очень люблю. Очень уважительно к ней отношусь. Все, что было до нее, – это далекое прошлое", – заявил с порога певец.
В тот же момент правозащитник и врач Татьяна Кахидзе предложила героине выйти из студии "На самом деле", чтобы подтвердить беременность. Неожиданно для всех Гудзева согласилась. Вернувшись на площадку, доктор сообщила, что экс-возлюбленная артиста не врет, что носит под сердцем ребенка.
Виталине Цымбалюк-Романовской тоже дали слово. По словам пианистки, соперница пытается вытянуть деньги из Шаляпина. Она не верит, что Прохор способен на предательство.
"Татьяна хочет родить ребенка за границей и хочет, чтобы Прохор это оплатил, хотя я точно знаю, что Прохор строит свои отношения по-другому и это не о нем история", – рассудила Виталина.
В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Шаляпину пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Результаты тестирования шокировали Цымбалюк-Романовскую. Оказывается, будучи в отношениях с Виталиной, Прохор встречался с Татьяной и даже приезжал свататься к ее маме. Более того, стало известно, что певец изменял пианистке и вполне может оказаться отцом ребенка Гудзевой.
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