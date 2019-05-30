Шаляпина поймали на подлой измене Цымбалюк-Романовской

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Нынешняя зазноба артиста пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская этой новости мягко говоря не рада и заставляет вокалиста пройти проверку на детекторе лжи. В студии программы "На самом деле" Первого канала артист заявил, что его бывшая девушка имитирует беременность.

Татьяна Гудзева рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что уже через месяц родит Прохору Шаляпину сына. Певец, по ее словам, знает о ребенке и ради малыша готов расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Якобы вокалист никогда не испытывал чувств к пианистке, а лишь играл роль ее любовника.

"Мы с ним в октябре помирились после нашего расхода из-за Виталины и решили остаться друзьями. Мы живем рядом. Он приезжал, жаловался на нее. Я его поддерживала во всем, ведь я его люблю. У них просто творческий союз, для карьеры и денег", – рассказала Гудзева в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Присутствующие эксперты скептически отнеслись к рассказу Татьяны. Еще до съемок шоу профайлер Сабина Пантус исследовала соцсети Гудзевой и заметила нечто странное: на фотографиях, которые, судя по всему, сделаны в один день, женщина запечатлена то с большим животом, то без него. На что экс-возлюбленная певца ответила: мол, обработала изображение в фотошопе по просьбе Шаляпина.

После Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого Прохора. Появившийся из-за кулис артист был в плохом настроении.

"Я не встречался с Татьяной и никакого отношения к этому ребенку – если она действительно беременна – я не имею. Виталину я очень люблю. Очень уважительно к ней отношусь. Все, что было до нее, – это далекое прошлое", – заявил с порога певец.

В тот же момент правозащитник и врач Татьяна Кахидзе предложила героине выйти из студии "На самом деле", чтобы подтвердить беременность. Неожиданно для всех Гудзева согласилась. Вернувшись на площадку, доктор сообщила, что экс-возлюбленная артиста не врет, что носит под сердцем ребенка.

Виталине Цымбалюк-Романовской тоже дали слово. По словам пианистки, соперница пытается вытянуть деньги из Шаляпина. Она не верит, что Прохор способен на предательство.

"Татьяна хочет родить ребенка за границей и хочет, чтобы Прохор это оплатил, хотя я точно знаю, что Прохор строит свои отношения по-другому и это не о нем история", – рассудила Виталина.

В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Шаляпину пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Результаты тестирования шокировали Цымбалюк-Романовскую. Оказывается, будучи в отношениях с Виталиной, Прохор встречался с Татьяной и даже приезжал свататься к ее маме. Более того, стало известно, что певец изменял пианистке и вполне может оказаться отцом ребенка Гудзевой.