Водонаева упрекнула Джоли в неадекватном поведении

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева прокомментировала неожиданное решение голливудской актрисы. Она пребывает в шоке от поведения Анджелины Джоли.



Анджелина дала согласие на гормональную терапию своей 13-летней дочери Шайло. Девочка хочет окончательно превратиться в мальчика.

Услышав об этом, Алена посоветовала многодетной матери отправиться к психотерапевту. "Будет совсем прекрасно, если в кабинете психотерапевта Анджелина встретит своих сестер по "недугу" и коллег по цеху Шарлиз Терон и Меган Фокс, которые тоже не могут определиться, мальчика они воспитывают или девочку!" – разгневалась знаменитость.

Она считает, что смена пола – независимое решение взрослого человека. Однако нельзя потакать в этом подростку. Это может лишить ребенка нормального детства. Дети подрастут и пожалеют о своем выборе, но к тому моменту у них сформируется гора комплексов, сообщает teleprogramma.pro.

"Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью", – отметила Алена.

Экс-участница телестройки недоумевает, куда смотрит отец девочки. "Брэд, милый, что эта женщина с тобой сделала?" – обратилась она к главе семейства.

По мнению Водонаевой, причина появления такой идеи у ребенка таится в банальном желании быть похожим на своего кумира. А действия Джоли она приравнивает к насилию и издевательству над еще не сформировавшейся дочкой.