Водонаева упрекнула Джоли в неадекватном поведении
Анджелина дала согласие на гормональную терапию своей 13-летней дочери Шайло. Девочка хочет окончательно превратиться в мальчика.
Услышав об этом, Алена посоветовала многодетной матери отправиться к психотерапевту. "Будет совсем прекрасно, если в кабинете психотерапевта Анджелина встретит своих сестер по "недугу" и коллег по цеху Шарлиз Терон и Меган Фокс, которые тоже не могут определиться, мальчика они воспитывают или девочку!" – разгневалась знаменитость.
Она считает, что смена пола – независимое решение взрослого человека. Однако нельзя потакать в этом подростку. Это может лишить ребенка нормального детства. Дети подрастут и пожалеют о своем выборе, но к тому моменту у них сформируется гора комплексов, сообщает teleprogramma.pro.
"Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью", – отметила Алена.
Экс-участница телестройки недоумевает, куда смотрит отец девочки. "Брэд, милый, что эта женщина с тобой сделала?" – обратилась она к главе семейства.
По мнению Водонаевой, причина появления такой идеи у ребенка таится в банальном желании быть похожим на своего кумира. А действия Джоли она приравнивает к насилию и издевательству над еще не сформировавшейся дочкой.
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