Алена Водонаева пришла в ярость из-за очередной сплетни

Алена Водонаева выложила в своем Instagram пост в Stories. Она была явно не довольна случившимся.

Ведущая выложила скриншот из паблика про известных звезд. Под выложенным фото авторы страницы More Celebrities.ru написали, что Водонаева любит критиковать звезд шоу-бизнеса и часто говорит об их недостатках. Создатели страницы отмечают, что на этот раз от ее зоркого глаза не ускользнули вокальные данные Ольги Бузовой. "Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но пою я лучше, чем Оля. Это не исключает других ее талантов – она молодец", – призналась накануне Алена.

Бывшая участница "Дома-2", в свою очередь, на такое заявление отреагировала агрессивно. Она обвиняет авторов в том, что они всего лишь вырвали фразу из контекста. Также она назвала их помойными крысами. "Когда хочется быть писакой, но ты лох и лузер", – подписана скриншот Водонаева.

Подписчики начали заступаться за Алену в комментариях. Они утверждали, что теледива абсолютно права в своих высказываниях. "Видела как пели в машине, мне понравилось. Ну, и на внешность вы красивая", – отметила обожательница.

"Наоборот, Алена очень хорошо про Ольгу сказала", – поддержала фанатка.

Напомним, накануне Алена впервые озвучила причину развода. Как писали ранее Дни.ру, с уходом возлюбленного в жизни звезды ничего не изменилось.