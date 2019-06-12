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Водонаева впервые озвучила истинную причину развода

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com.
Телеведущая раскрыла причины развода. Алена Водонаева разочаровалась в супруге.
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Звезда шоу "Дом-2" поведала, что после полутора лет совместной жизни ее брак с диджеем Алексеем Косинусом дал трещину. Алена Водонаева поняла, что благоверный не оправдал ее ожиданий.

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 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

По словам телеведущей, решение развестись приняла она. Также звезда телестройки сообщила, что официально ее брак еще не расторгнут.

"Мы были полтора года вместе. Это получился такой юношеский брак. По идее он должен был случиться в 18 лет, но вот у меня получился в 34 года. Но так бывает. У меня вообще есть знакомая, которая безумно влюбилась в мужчину, а развелась с ним спустя месяц", – отметила Алена.

Водонаева почувствовала, что отношения катятся под откос в сентябре прошлого года. Она попросила супруга принять меры, что-то изменить. Алексей словам Алены значения не придал. В феврале брак рухнул. Знаменитость добавила, что тащила ответственность за семью на своих плечах и просто-напросто устала быть сильной.

"Я не ругалась. Давала ему шанс. Сейчас, кстати, мы в прекрасных отношениях. Хотя, конечно, Алексей в обиде на меня", – призналась Алена Водонаева.

По словам звезды "Дома-2" она всегда мечтала о финансово состоятельном супруге. Она не хотела сама обеспечивать семью. Меж тем Косинус, по ее словам, не был сосредоточен на зарабатывании денег. Алексей занимался исключительно творчеством.

"Я вот тоже люблю писать книги, но они не приносят нужного дохода. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас все было наоборот. Когда Алексей ушел из моей жизни, то у меня ничего не изменилось", – цитирует Алену Водонаеву Teleprogramma.pro со ссылкой на "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Автор: Руслана Алексеева12 июня 2019, 12:05
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