"С годами все краше!": народ в экстазе от оголившейся Водонаевой
На снимке 36-летняя телезвезда позирует практически обнаженной. Интимные части тела Алены Водонаевой прикрывает лишь расстегнутый белый пиджак.
Поклонники телеведущей просто пришли в экстаз от откровенного снимка знаменитости и осыпали ее хвалебными комментариями. Причем, восхитились сексуальностью Алены Водонаевой и ее формами не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.
"Какая вы шикарная!!! Насмотреться не могу!!!", "Какая красивая Алена!", "Алена с годами все краше!", "Лучше тебя – нет!!!", "Сейчас вы выглядите красивее и чувственнее... как-то по-другому", "Фото просто бомбическое, Алена, ты супер", – прокомментировали кадр подписчики звезды "Дома-2".
Ранее телеведущая раскрыла причины расставания с супругом. Алена Водонаева поведала, что разочаровалась в супруге – диджее Алексее Косинусе. По словам телеведущей, решение развестись приняла она. Также звезда сообщила, что официально ее брак еще не расторгнут.
Алена Водонаева призналась, что тащила ответственность за семью на своих плечах и просто-напросто устала быть сильной. Муж же, по ее словам, был сосредоточен только на творчестве, а не на зарабатывании денег.
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