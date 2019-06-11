Мазур раскрыла детали жестокого нападения на Цымбалюк-Романовскую
Потасовка между бывшими товарками произошла на съемках программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Виталина Цымбалюк-Романовская и поддерживающий ее возлюбленный Прохор Шаляпин оскорбили Элину Мазур. Последняя жестоко ударила пианистку по лицу и пнула ногой. Женщин пришлось разнимать Шаляпину.
После этого неприятного эпизода Цымбалюк-Романовская поговорила с журналистами. Виталина подчеркнула, что с Элиной не конфликтует. Она отметила, что драка произошла из-за неадекватности Мазур.
"Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не в порядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полицию после консультации с адвокатом", – сказала пианистка.
К слову, у Элины своя версия развития событий. Женщина уверяет, что первой начала распускать руки Виталина Цымбалюк-Романовская. Просто момент, когда пианистка на нее нападает, не попал в эфир. Мазур намекнула, что спускать на тормозах эту ситуацию не собирается.
"Она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения не будет!" – цитирует бывшую подругу Виталины Цымбалюк-Романовской Teleprogramma.pro.
Шоумен получил сильные повреждения
Звезда Голливуда перешла все границы
Певец посетил кладбище в Болгарии
Жена принца Гарри обрела неимоверную популярность
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Подруга увела моего мужа.
Собака.....
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Мужчина меня не уважает
Не хочу больше жить!
Разведенка с прицепом
Оленевода Собякина в отставку.
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
<>
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
На каком месяце уже виден живот?
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?