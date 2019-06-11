Мазур раскрыла детали жестокого нападения на Цымбалюк-Романовскую

Заклятые подруги прокомментировали недавнюю драку. Побитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская собирается писать заявление в полицию на обидчицу Элину Мазур.

Потасовка между бывшими товарками произошла на съемках программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Виталина Цымбалюк-Романовская и поддерживающий ее возлюбленный Прохор Шаляпин оскорбили Элину Мазур. Последняя жестоко ударила пианистку по лицу и пнула ногой. Женщин пришлось разнимать Шаляпину.

После этого неприятного эпизода Цымбалюк-Романовская поговорила с журналистами. Виталина подчеркнула, что с Элиной не конфликтует. Она отметила, что драка произошла из-за неадекватности Мазур.

"Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не в порядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полицию после консультации с адвокатом", – сказала пианистка.

К слову, у Элины своя версия развития событий. Женщина уверяет, что первой начала распускать руки Виталина Цымбалюк-Романовская. Просто момент, когда пианистка на нее нападает, не попал в эфир. Мазур намекнула, что спускать на тормозах эту ситуацию не собирается.

"Она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения не будет!" – цитирует бывшую подругу Виталины Цымбалюк-Романовской Teleprogramma.pro.