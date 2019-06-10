Мазур жестоко избила Цымбалюк-Романовскую во время съемок
Встречу бывших товарок организовали телевизионщики. Враждующие стороны увиделись в "Останкино" во время съемок программы.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Элина Мазур сидели в соседних комнатах. Пианистка взяла себе в помощь возлюбленного – певца Прохора Шаляпина, а ее экс-приятельница приехала одна.
Мазур отреагировала на оскорбительные комментарии Шаляпина. Не выдержав нападок избранника пианистки, она влетела в помещение, где проходило интервью Цымбалюк-Романовской.
Взбешенная женщина набросилась на Виталину. Она несколько раз ударила бывшую подругу по лицу и пнула ногой. Получая оплеухи, Цымбалюк-Романовская продолжала улыбаться. Оттаскивать разъяренную Мазур пришлось Шаляпину. Эпизод с дракой показали в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
Напомним, что история вражды Виталины Цымбалюк-Романовской и Элины Мазур началась несколько лет назад. Последняя представляла пианистку в суде – та разводилась 83-летним Арменом Джигарханяном.
Элина не смогла вернуть артиста в семью, и Виталина отказалась от ее услуг. В ответ Мазур рассказала журналистам много сенсационных подробностей о личной жизни Цымбалюк-Романовской.
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