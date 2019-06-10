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Шоу-бизнес

Мазур жестоко избила Цымбалюк-Романовскую во время съемок

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна встретилась с заклятой подругой. Элина Мазур напала на пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
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Встречу бывших товарок организовали телевизионщики. Враждующие стороны увиделись в "Останкино" во время съемок программы.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Виталина Цымбалюк-Романовская и Элина Мазур сидели в соседних комнатах. Пианистка взяла себе в помощь возлюбленного – певца Прохора Шаляпина, а ее экс-приятельница приехала одна.

Мазур отреагировала на оскорбительные комментарии Шаляпина. Не выдержав нападок избранника пианистки, она влетела в помещение, где проходило интервью Цымбалюк-Романовской.

Взбешенная женщина набросилась на Виталину. Она несколько раз ударила бывшую подругу по лицу и пнула ногой. Получая оплеухи, Цымбалюк-Романовская продолжала улыбаться. Оттаскивать разъяренную Мазур пришлось Шаляпину. Эпизод с дракой показали в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Напомним, что история вражды Виталины Цымбалюк-Романовской и Элины Мазур началась несколько лет назад. Последняя представляла пианистку в суде – та разводилась 83-летним Арменом Джигарханяном.

Элина не смогла вернуть артиста в семью, и Виталина отказалась от ее услуг. В ответ Мазур рассказала журналистам много сенсационных подробностей о личной жизни Цымбалюк-Романовской.

Автор: Руслана Алексеева10 июня 2019, 14:39
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От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
шоу, за все оплачено,посмотрите как лыбится Цы во время "избиения",тем более выпить дали и поесть бесплатно
Гость
Ответить
отец Шаляпина поинтересовался у Цымбалюк-Романовской, владеет ли она приемами рукопашного боя. "Нет! Зачем мне это?" — с недоумением спросила Виталина. "Советую научиться!" — ответил ей отец Прохора. Видел тетю без прикрас-типа таких бьют
Гость
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Хоть Мазур, та ли ещё мадам, но врезала цимбалине мало, надо было больше и шаляпе - тоже! А вообще, все они - фрики!
Гость
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Гость
мазур красава! надо было посильнее леща дать этой обезьяне тупой
Ты из той же банды, что и Мазуриха? Скажи ей, чтобы ляжки похудели и чтоб подтяжку морды сделала, хотя срок пропущен. Уж больно стара и страшна!
Гость
Ответить
Гость
мазур красава! надо было посильнее леща дать этой обезьяне тупой
Как то не понятно. Мазур оскорбилась на высказывания Прохора. Потом она влетела в павильон к Прохору и Виталине и набросилась на Виталину. Где здесь логика? К тому же, Мазур осталась должна Виталине 3 миллиона рублей, которые она взяла за якобы работу, которую не смогла выполнить. Пусть отдаст деньги. Старая ондатра каракУлевая! Бандитка свихнувшаяся. В тюрьму <цензура>!
Гена
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Да эта старая бабища мазур просто завидует Виталине, которая развелась с Джигарханяном и тут же его место занял молодой Прохор. А мазур болтается одна, никому ненужная, как <цензура> в проруби, вот и бесится. В Кащенко скоро окажется. Ненавижу завистливых баб.
Гость
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проплаченная игра на публику. шоу для баранов
Гость
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мазур красава! надо было посильнее леща дать этой обезьяне тупой
Гость
Ответить
Вот это да! ай да Феликс! Написал таки об инциденте.
1

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