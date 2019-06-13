"Куколка!": роскошная Цымбалюк-Романовская на Первом канале сразила наповал
"Добрый вечер! Любимый образ… Любви и красоты", – подписала ролик пианистка. При этом она добавила хэштег, говорящий о том, что она находится на Первом канале.
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна привела поклонников в восторг. Им очень понравилось блестящее, длинное облегающее платье Виталины Цымбалюк-Романовской.
Наряд выгодно подчеркнул хрупкую стройную фигуру знаменитости. Подписчики одарили пианистку массой комплиментов. "Вы безумно похожи на Мэрилин Монро, а тут еще и платье", "Виталина, великолепное платье! Тебе очень идет. Восторг!", "Виталина, Вы шикарная и потрясающая", – высказались пользователи соцсети.
Многие высказались об отношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и певца Прохора Шаляпина. Отметим, их роман развивается на глазах у всей страны.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают, что любовные отношения между знаменитостями – это всего лишь пиар. Другие уверены, что Виталина Цымбалюк-Романовская и артист действительно счастливы вместе.
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