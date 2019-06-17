Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
Звезда купила участок земли на Кузьминском кладбище. Алла Пугачева решила, что ее последнее пристанище будет находиться рядом с захоронением брата.
Для обустройства могилы Примадонна уже наняла специалистов. Планируется возведение фамильного склепа, где может быть использован семейный герб или даже вензель – такой же, как на фасаде замка певицы.
К слову, Пугачева не единственная знаменитость, которая озаботилась о своем будущем захоронении. Звезда 90-х, певец Шура тоже купил место на кладбище и заказал двухдверный гроб. Оградой будущего захоронения станет основа кованной кровати, украшенная виноградными гроздьями. Пока она стоит у исполнителя дома.
Иосиф Кобзон еще при жизни купил участок на Востряковском кладбище. Когда артисту поставили страшный диагноз "рак", он тут же решил, что будет похоронен рядом с матерью, сообщили в программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
Добавим, что в апреле 2019 года Алла Пугачева отметила 70-й юбилей. По этому поводу Примадонна затеяла грандиозный концерт. Мероприятие прошло в Кремлевском дворце. Во время выступления звезда показала, что находится в прекрасной форме. Алла Пугачева произвела огромное впечатление на зрителей, среди которых были ее дети от юмориста Максима Галкина – близнецы Лиза и Гарри.
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