"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор
На фотографии Примадонна позирует в красной кофте и очках с оправой такого же яркого цвета. Роковой образ она дополнила алой помадой. "Просто захотелось взглянуть на вас", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.
Пост прокомментировали коллеги артистки. Многие из них были в восторге от образа Аллы Пугачевой. "Красивая женщина", – написала певица Светлана Лобода. "Вам идет, Алла Борисовна! Эротично", – согласилась с ней исполнительница Наташа Королева. Филипп Киркоров оказался не столь многословен и оставил под фотографией символ, обозначающий огонь.
Некоторые пользователи заявили, что с каждым годом Примадонна выглядит все лучше. "Дар речи пропал от такой красоты", "Как вам идет красный цвет!", "У вас в саду растет дерево с молодильными яблочками?", – делились мыслями комментаторы.
Однако среди положительных отзывов нашлось место и для негативного замечания. Один из подписчиков заявил, что Алла Пугачева не отличается выдающимися внешними данными. "Накладные волосы, пластика лица, макияж и фотошоп. Вот и вся красота. А без этого всего и красоты нет", – отметил пользователь.
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