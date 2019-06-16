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Шоу-бизнес

"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com.
Известная певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом образе. Снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.
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На фотографии Примадонна позирует в красной кофте и очках с оправой такого же яркого цвета. Роковой образ она дополнила алой помадой. "Просто захотелось взглянуть на вас", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пост прокомментировали коллеги артистки. Многие из них были в восторге от образа Аллы Пугачевой. "Красивая женщина", – написала певица Светлана Лобода. "Вам идет, Алла Борисовна! Эротично", – согласилась с ней исполнительница Наташа Королева. Филипп Киркоров оказался не столь многословен и оставил под фотографией символ, обозначающий огонь.

Некоторые пользователи заявили, что с каждым годом Примадонна выглядит все лучше. "Дар речи пропал от такой красоты", "Как вам идет красный цвет!", "У вас в саду растет дерево с молодильными яблочками?", – делились мыслями комментаторы.

Однако среди положительных отзывов нашлось место и для негативного замечания. Один из подписчиков заявил, что Алла Пугачева не отличается выдающимися внешними данными. "Накладные волосы, пластика лица, макияж и фотошоп. Вот и вся красота. А без этого всего и красоты нет", – отметил пользователь.

Автор: Полина Крылова16 июня 2019, 14:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну если престарелая оберб..дь,это эротично,тогда я плэйбой.
Гость
Ответить
Гость
Доброе бы не помешали молодильные яблоки, страшна, как черт, хоть пластику сделала, как Пугалкина. 🙂🙂
Лободе
Гость
Ответить
Доброе бы не помешали молодильные яблоки, страшна, как черт, хоть пластику сделала, как Пугалкина. 🙂🙂
Гость
Ответить
Старая дура, отфотошопила фото так, что как мумия. А придурки, типа поклонников, спрашивают про молодильные яблоки😂😂😂😂
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