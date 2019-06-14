Королева вырядилась в "платье девственницы"
На видеоролике, опубликованном звездой эстрады, она запечатлена сидящей на качелях. "Читаю в Интернете статьи, что я искала платье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы это платье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?" – спросила Наташа Королева фолловеров.
Розовое платье с цветочном принтом знаменитость дополнила кофтой крупной вязки. Кроме того, Наташа Королева предстала перед поклонниками в максимально естественном виде: с минимумом макияжа и распущенными волосами.
Певица любит эпатировать публику в своем микроблоге смелыми и забавными фото и роликами. Как писали "Дни.ру", ранее артистка опубликовала любительское видео. В кадре Наташа Королева вместе с друзьями и родственниками танцует под свою песню, а в это время их с головой накрывает белой пеной. Знаменитость сообщила, что запустила челлендж, в котором может поучаствовать любой желающий.
Напомним, 31 мая Наташе Королевой исполнилось 46 лет. В честь этого события в Москве состоялся грандиозный концерт. Ранее звезда посетовала, что не входит в ближайший круг друзей Аллы Пугачевой. Именно по этой причине Наташе Королевой и ее матери не досталось билетов на выступление Примадонны.
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