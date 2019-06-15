Первый муж Началовой высказался об изменах певице
Солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал в своем Instagram информацию в пресс о том, что он изменял своей первой супруге Юлии Началовой.
О похождениях музыканта во времена его первого брака рассказала журналистам Олеся Сазыкина, дружившая с Началовой. По словам девушки, певица в свое время очень страдала – Ланской водил девушек прямо домой к Юлии, пока она отсутствовала. Якобы певица находила на своей подушке чужие волосы, а простыни пахли чужим парфюмом.
Ланской в своем посте подчеркнул, что был верен Началовой. Более того, он связался с Сазыкиной и узнал от нее, что она не давала никакого интервью журналистам, и готова выступить с опровержением.
"Полоскать грязное белье моей жизни 15-летней давности, упоминая при этом не в самых лестных выражениях мою супругу Екатерину и нанося моральный ущерб моей семье и моей репутации, на это есть время и место в таблоидах", – заметил музыкант.
Он призвал журналистов принести ему извинения. Ранее он выступил с опровержением распространенной в пресс информации о том, что он якобы заставлял Началову худеть и довел до анорексии. Отец певицы Виктор Началов обвинил Ланского во всех бедах своей дочери. Правда, позже он снял свои обвинения, сказав, что погорячился.
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