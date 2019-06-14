Родители Началовой бросились к психологам перед дележкой наследства
Отец вокалистки Виктор Началов пообщался с журналистами. Он сообщил, что коллеги Юлии их очень поддержали. По словам родителя звезды, неоценимую поддержку оказали Николай Басков, Филипп Киркоров и Алла Пугачева.
Виктор и его супруга Таисия летали на лечение в Израиль. Путевку в реабилитационный центр им организовал фанат Юлии Началовой.
"В клинике врачи нам очень помогли психологически. И все равно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю. До сих пор не верится, что ее нет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала", – рассказал Виктор.
Он отметил, что дочь певицы Вера сейчас на курорте с отцом, футболистом Евгением Алдониным, и его семьей. Девочку стараются окружить заботой и вниманием. "Внучке, безусловно, тяжело. Она не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит", – добавил Виктор.
После отец Юлии Началовой рассказал о судебных тяжбах с бывшим зятем, хоккеистом Александром Фроловым. Пока им не удалось договориться.
Напомним, что спортсмен пытается отсудить у Веры половину квартиры ее матери. Долю в элитной недвижимости Александр Фролов приобрел в 2015 году за 20 миллионов рублей у Юлии Началовой.
"Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно. Женя Алдонин пытался с Фроловым договориться, но пока не получилось. В наследство осенью вступаем – Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся эти суды", – цитирует отца Юлии Началовой сайт "Комсомольская правда".
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