Родители Началовой бросились к психологам перед дележкой наследства

Родственники певицы вернулись в Москву. Родители Юлии Началовой проходили реабилитацию за границей.

Отец вокалистки Виктор Началов пообщался с журналистами. Он сообщил, что коллеги Юлии их очень поддержали. По словам родителя звезды, неоценимую поддержку оказали Николай Басков, Филипп Киркоров и Алла Пугачева.

Виктор и его супруга Таисия летали на лечение в Израиль. Путевку в реабилитационный центр им организовал фанат Юлии Началовой.

"В клинике врачи нам очень помогли психологически. И все равно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю. До сих пор не верится, что ее нет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала", – рассказал Виктор.

Он отметил, что дочь певицы Вера сейчас на курорте с отцом, футболистом Евгением Алдониным, и его семьей. Девочку стараются окружить заботой и вниманием. "Внучке, безусловно, тяжело. Она не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит", – добавил Виктор.

После отец Юлии Началовой рассказал о судебных тяжбах с бывшим зятем, хоккеистом Александром Фроловым. Пока им не удалось договориться.

Напомним, что спортсмен пытается отсудить у Веры половину квартиры ее матери. Долю в элитной недвижимости Александр Фролов приобрел в 2015 году за 20 миллионов рублей у Юлии Началовой.

"Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно. Женя Алдонин пытался с Фроловым договориться, но пока не получилось. В наследство осенью вступаем – Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся эти суды", – цитирует отца Юлии Началовой сайт "Комсомольская правда".