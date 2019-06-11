"Начал изменять ей направо и налево": вскрылись грязные подробности личной жизни умершей Началовой

Телевизионный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о сложных отношениях певицы с мужьями. По ее словам, Юлия Началова больше всех любила первого супруга – солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского.

Сазыкина познакомилась с исполнительницей в конце 90-х. Она отзывается о Юлии Началовой как о позитивной девушке, которая страдала из-за необдуманных поступков.

Продюсер поведала: в какой-то момент Ланской объявил Юлии Началовой, что та слишком полная. Этим он нанес супруге сильный удар: у артистки из-за этого случилась паническая атака.

Кроме того, как отмечает Сазыкина, музыкант был бабником. "Он начал изменять ей направо и налево. Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели", – приводит слова продюсера "Экспресс газета". Знакомая Юлии Началовой также рассказала, что певица жаловалась ей.

"Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы. А главное – чувствую чужой женский парфюм. У меня духи "Монталь". А воняет чем-то совершенно другим", – страдала из-за измен любимого Юлия Началова.

Продюсер утверждает, что за футболиста Евгения Алдонина певица вышла замуж назло Дмитрию Ланскому. К тому же Юлия Началова забеременела от спортсмена. Знакомая певицы уверяет, что они не любили друга, но Алдонин при этом никогда не жалел на певицу денег.