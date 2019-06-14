Шепелев вручил результаты ДНК-теста предполагаемой дочери Карцева

К шоумену Дмитрию Шепелеву обратилась Анастасия Сухова из Иваново. Девушка считает себя внебрачной дочерью актера Романа Карцева. В студии программы "На самом деле" Первого канала озвучили результаты ДНК-исследования.



Анастасия Сухова связалась с редакцией шоу, чтобы узнать правду о своем происхождении. Девушка не общается с матерью Татьяной Чалой, но однажды получила письмо. В нем женщина призналась, что родила ее от известного актера Романа Карцева.

"Просто хочу знать, кто я. Хочу иметь брата, семью. За один месяц я лишилась двух отцов: умер Николай, которого я считала родным папой, а потом и Роман, который, по словам мамы, мой настоящий отец", – сообщила Сухова в студии ток-шоу "На самом деле".

Законный сын артиста Павел Кассинский вспомнил девушку и ее мать. Чалая работала костюмером у его отца и приезжала из Иваново в столицу вместе с маленькой дочерью.

Ведущему шоу "На самом деле" удалось разузнать, что Татьяна познакомилась со звездой в 80-е во время гастролей. Карцев пристроил Чалую костюмером – женщина шила артисту концертные наряды. Их роман длился несколько лет.

"Пригласил меня на свидание, и я согласилась. Он обаял меня. Я была девочкой из провинции. Раз в два месяца приезжала к нему в Москву. Да, я была замужем, приходилось обманывать супруга, когда встречалась с Романом в отелях", – призналась Татьяна в эфире программы "На самом деле".

Отметим, что Чалая была категорически против затеи дочери и всячески отговаривала ее от ДНК-теста. Однако Кассинский и Сухова сдали биоматериал в генетическую лабораторию. Экспертиза показала, что родственниками они не являются.

Получив результаты, Анастасия разрыдалась и попыталась выяснить у матери, зачем та лгала. "Может, хотела, чтоб так было. Желала, чтобы это нас сблизило. Я не была идеальной, мы не общались, я мечтала все изменить", – пояснила Чалая в эфире программы "На самом деле".