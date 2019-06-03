Шепелев прижал к стенке отца-самозванца
Юрий Оболонков исчез в октябре 2001 года. Мужчина ушел на работу и не вернулся. Правоохранительные органы начали поиски. Меж тем Илья обнаружил на даче ботинок – именно в этой обуви отца актера видели в последний раз.
Близкие пропавшего заподозрили самое страшное – возможно, произошло убийство. Супруга исчезнувшего Татьяна обратилась к экстрасенсу. Ведунья провела обряд и сообщила, что Юрия нет в живых.
Однако недавно мать актера начали преследовать странные сны: ей являлся Юрий и говорил, что скоро вернется. По мистическому совпадению тогда же Татьяна познакомилась с риелтором – Ларисой Червовой, которая, в свою очередь, сообщила, что в приюте для бездомных нашли мужчину, который очень похож на Юрия. Обитатель богадельни много лет назад потерял память, поэтому не может вернуться домой.
Илья нашел этого человека. За эти годы Юрий очень изменился, постарел, но жена сразу его узнала. Вскоре к мужчине стала возвращаться память, он начал вспоминать такие моменты из прошлого, о которых не знали посторонние.
Радость Ильи Оболонкова была недолгой. Артиста терзали сомнения и в какой-то мере они подкреплялись странным поведением Юрия. Как выяснилось, предполагаемый отец артиста носит очки с линзами без диоптрий, в то время как его родной родитель на зрение не жаловался.
"У папы была большая шишка на лбу, этот человек не курит, а папа курил", – рассказал Илья Оболонков в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".
Артист тайно провел ДНК-тест. Илья взял волос Юрия с расчески и отнес в лабораторию. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетического исследования.
"Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном, – 0%, - зачитал шоумен. – Давайте не будем торопиться с выводами. Это означает, что мужчина, который находится напротив Ильи, не является его отцом, однако не означает, что он является мошенником".
Меж тем Шепелев обратил внимание на странную возню за кулисами. Лариса Червова, которая пришла поддержать Оболонковых, пыталась остановить съемки. Риелтор просила вывести Юрия из студии "На самом деле", якобы по состоянию здоровья. Поведение женщины показалось подозрительным, ее вызвали на детектор лжи. В результате проверки на полиграфе выяснилось, что Лариса и Юрий в сговоре, они хотели обобрать актера. Более того, мошенники не просто партнеры по "бизнесу", а муж и жена. Дмитрий Шепелев прижал аферистов к стенке.
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