Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова
Шоумен признался, что к продюсеру группы "На-На" пробрался тайком. Андрея Разина провели через подвал медицинского учреждения. В реанимации ему удалось взглянуть на Бари Алибасова, который до сих пор находится в медикаментозном сне. Вид прикованной к постели знаменитости его ужаснул.
"Да, состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства", - рассказал Разин в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
Он признался, что не может доверять СМИ после появления новостей о смерти Алибасова. Разин хотел лично убедиться, в каком состоянии находится его друг.
Шоумен опасается, что случай с продюсером группы "На-На" может "превратиться в историю Юлии Началовой". Разин согласен с решением медиков не пускать к больному посторонних. Врачи рассказывают о состоянии Бари Алибасова только членам семьи.
Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути. Врачи погрузили Бари Алибасова в искусственную кому.
Шоумен получил сильные повреждения
Артистка может быть опасной для себя и окружающих
Жизнь шоумена находится в опасности
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Не хочу больше жить!
Разведенка с прицепом
Оленевода Собякина в отставку.
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?
Как побороть лень?
Подруга оказалась лесбиянкой
Собака.....