Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова

Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.

Шоумен признался, что к продюсеру группы "На-На" пробрался тайком. Андрея Разина провели через подвал медицинского учреждения. В реанимации ему удалось взглянуть на Бари Алибасова, который до сих пор находится в медикаментозном сне. Вид прикованной к постели знаменитости его ужаснул.

"Да, состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства", - рассказал Разин в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Он признался, что не может доверять СМИ после появления новостей о смерти Алибасова. Разин хотел лично убедиться, в каком состоянии находится его друг.

Шоумен опасается, что случай с продюсером группы "На-На" может "превратиться в историю Юлии Началовой". Разин согласен с решением медиков не пускать к больному посторонних. Врачи рассказывают о состоянии Бари Алибасова только членам семьи.

Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути. Врачи погрузили Бари Алибасова в искусственную кому.