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Повторит судьбу Началовой: пробравшегося в палату Разина ужаснул вид Алибасова

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.
прочитано 11756 раз

Шоумен признался, что к продюсеру группы "На-На" пробрался тайком. Андрея Разина провели через подвал медицинского учреждения. В реанимации ему удалось взглянуть на Бари Алибасова, который до сих пор находится в медикаментозном сне. Вид прикованной к постели знаменитости его ужаснул.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Да, состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства", - рассказал Разин в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Он признался, что не может доверять СМИ после появления новостей о смерти Алибасова. Разин хотел лично убедиться, в каком состоянии находится его друг.

Шоумен опасается, что случай с продюсером группы "На-На" может "превратиться в историю Юлии Началовой". Разин согласен с решением медиков не пускать к больному посторонних. Врачи рассказывают о состоянии Бари Алибасова только членам семьи.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути. Врачи погрузили Бари Алибасова в искусственную кому.

Автор: Руслана Алексеева11 июня 2019, 10:39
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостьлина
Ответить
Бедный барри выздоравливай! А то разин готов уже дать деньги на похороны!
Гость
Ответить
Андрей Разин - порядочный человек, переживает за состояние Алибасова. Он просто рассказал о том, что увидел. И ни одного плохого слова не сказал. А так, да, то , что произошло с Барри - это просто какой-то дикий случай. Очень жаль, бедный, как же он страдает. Пусть поправляется как можно скорее.
Гость
Ответить
ну прям не Разин агент 007,пиарится рассказами которые на каждом углу сми разносят в шоу позовут будет хрень нести типа из первых уст сенсация Каримыч вставай на ноги скорей и этих пиарщиков на 101 км.там им место
Гость
Ответить
Вчера в программе судьба человека, Бари Алибасов так себе отозвался о Разине. А уже сегодня. Разин решил, видимо ,проехаться тачкой по Бари. Ну не интересен батенька вы Андрюшенька никому.
Гость
Ответить
Он не затычка. Он сам бочка <цензура>. Раньше хоть видно не было особо. Сейчас лезет. Где пролезет.;
Гость
Ответить
А Разин в каждую бочку затычка, пиариться на чужом горе!
1

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