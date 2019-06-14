Дочь Толкалиной и Кончаловского сразила публику наповал
На снимке видно, что 18-летняя наследница нарастила волосы. Более того, она еще и решила перекрасить их в ярко-фиолетовый цвет.
Также под кадром она решила опубликовать рекламу футболки собственного производства. Мария просит подписчиков, у которых возникло желание приобрести авторскую вещь, скорее писать ей, потому что они могут не успеть сделать заказ. "А потом будет обидно", – добавила юная девушка. Она отмечает, что коллекция лимитированная.
"Так завораживающее. Подходишь к зеркалу, а с футболки на тебя пристально, внимательно смотрят. По-доброму следят, чтобы ничего с тобой не случилось. Охраняют", – поделилась мыслями легендарная наследница.
Поклонникам очень понравились внешние перемены Михалковой-Кончаловской. "Вам так идет такой имидж!", "Потрясающий образ!", "Нимфа!", – осыпали комплиментами активные пользователи сети.
"Ты прекрасна! Сиреневые волосы – то, что нужно!, – утверждает преданная фанатка.
Напомним, Мария – ребенок Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. Пара прожила в счастливом браке 20 лет, а в 2017 году неожиданно развелись. Как писали ранее Дни.ру, недавно у российской актрисы появился новый избранник.
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