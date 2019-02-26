Жесткое заявление Толкалиной о романе с ведущим-иностранцем

На днях появилась информация о том, будто у Любови Толкалиной романтические отношения с ведущим шоу "Поедем, поедим!" Джоном Уорреном. Популярная актриса прокомментировала эти данные.

О романе Любови Толкалиной и Джона Уоррена сообщил журнал StarHit. Репортеры якобы приметили в канун Дня всех влюбленных, как в поселке Эстосадок под Сочи 50-летний ведущий и 41-летняя актриса катались на лыжах. Журналисты даже умудрились разговорить Уоррена.

"Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время. Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях. Для меня большая честь общаться с такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной", – поведал он. При этом англичанин прямо не сказал, что у них с Толкалиной роман.

А вот актриса крайне негативно прокомментировала информацию об отношениях с ведущим-иностранцем. На своей официальной странице в соцсети Instagram Любовь опубликовала фотографию материала этого журнала и написала гневный пост.

"Фоторассказ об очередном горьком факте промаха из жизни изготовителей зловонных стенгазет! Опять мимо, господа обделамшись... опять мимо.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – язвительно отметила артистка.

Любовь Толкалина убеждена: авторы подобных материалов будут гореть в аду. "Да помянет вас Господь во царствии своем и отправит в адову прачечную сортировать бельишко. хотя, мне кажется вы уже там. с чем вас и поздравляем! и ведь ни капли сомнения в формулировке.... и ведь нигде не закралась мысль, что если бы хотели рассказать – рассказали бы... какая несчастная жизнь должно быть у редакторов этих изданий " рога и копыта" и у тех, кто это потребляет...." – рассудила Любовь Толкалина.