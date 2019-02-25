Толкалина рассекретила нового избранника

В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы "Поедем, поедим!". Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.



Звезд заметили вместе накануне Дня святого Валентина. Влюбленные отдыхали на горнолыжном курорте в поселке Эстосадок под Сочи. По словам Джона Уоррена, они познакомились в конце прошлого года и сразу обнаружили, что у них много общих интересов: знаменитости очень любят музыку и интересуются русской культурой.

Журналист отметил, что из-за напряженного графика он редко видится с новой избранницей. Тем не менее ему уже удалось побывать на нескольких спектаклях, где сыграла Любовь Толкалина. Телеведущий добавил, что ему очень нравится общаться с "такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной". Сама артистка писала на своей странице в Instagram, что встретила нового мужчину, однако отказалась называть имя своего возлюбленного, сообщает "Экспресс-газета".

"Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях", – передает слова журналиста издание StarHit.

Напомним, в прошлом Любовь Толкалина состояла в романтических отношениях с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. В 2017 году влюбленные официально объявили о расставании. Длительное время СМИ приписывали актрисе роман с вокалистом группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым. Однако, как оказалось, звезд связывают только дружеские отношения, сообщает Teleprogramma.pro.