Кончаловский откровенно о тайном венчании с Высоцкой

Журналисты побеседовали с Андреем Кончаловским о его венчании с Юлией Высоцкой. Режиссер объяснил необычный выбор места для таинства.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались на 21-м году совместной жизни. Супруги предпочли не афишировать это знаменательное событие. Можно сказать, журналисты узнали случайно.

Когда представители СМИ связались с Кончаловским, он не стал отпираться. Почему был выбран храм в Пскове, прославленный режиссер не пояснил. "Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор – исключительное место", – цитирует Андрея Кончаловского сайт "Комсомольская правда". Что касается Юлии Высоцкой, она и ее официальный представитель предпочли не комментировать произошедшее.

Напомним, что таинство прошло в воскресенье, 20 января, в Троицком соборе Псковского кремля. Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гостей было немного – только самые близкие.

Говорят, церемонией венчания Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая положили конец слухам о разладе в их семье, которые появились недавно. Поводом для таких разговоров послужили умозаключения фанатов пары: дескать, режиссер и актриса редко фотографируются вместе, не выходят в свет.

В Сети постоянно говорят о том, что отношения Кончаловского и Высоцкой оказались в кризисе после страшной автомобильной аварии, случившейся несколько лет назад, жертвой которой стала их дочь Мария. Девушка серьезно пострадала и впала в кому. Супруги предпочитают не обсуждать с журналистами эту тему, поэтому о том, что происходит с Машей, никто не знает.