Водонаева в ужасе бросилась к врачам
Алена Водонаева часто морщит лоб. Если бы не это, можно было бы и дольше обходиться без уколов красоты, считает модель. Звезда рада, что ей удалось дотянуть до 36 лет прежде, чем решиться на процедуры.
"Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоро будут грядки и в них можно будет посадить картошку", – шутит звезда в Instagram.
Женщинам модель советует как можно дольше сохранять естественную красоту. Однако когда тянуть дольше нельзя, начинать уколы красоты надо постепенно. По мнению Алены Водонаевой, стоит попробовать мезотерапию и только потом – немного гиалуроновой кислоты. А ботокс лучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу, приводит мнение Водонаевой Teleprogramma.pro.
Алене Водонаевой очень не нравится чрезмерное увлечение филлерами российских звезд. Модель отмечает, что половина представителей российского шоу-бизнеса не знают меры в кабинете косметолога – и в результате появляются перед зрителями с опухшими лицами. Что же касается мужчин, то им, считает звезда, вообще не нужно следить за своим лицом.
Недавно Алена Водонаева впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексеем Косинусом. По сообщениям таблоидов, супруги разъехались еще в начале весны, однако предпочитали обходить в разговорах с журналистами эту тему.
Теперь же Алена Водонаева подтвердила в своем блоге в Instagram, что разводится с мужем. Подробности звезда сообщать не стала. Комментаторы расстроились за экс-участницу "Дома-2"и посоветовали паре наладить отношения, дать друг другу второй шанс.
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