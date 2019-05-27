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Водонаева в ужасе бросилась к врачам

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Алене Водонаевой не удается дольше оттягивать решительный шаг – звезде придется прибегнуть к помощи косметологов. Модель призналась, что решилась на уколы ботокса.
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Алена Водонаева часто морщит лоб. Если бы не это, можно было бы и дольше обходиться без уколов красоты, считает модель. Звезда рада, что ей удалось дотянуть до 36 лет прежде, чем решиться на процедуры.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

"Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоро будут грядки и в них можно будет посадить картошку", – шутит звезда в Instagram.

Женщинам модель советует как можно дольше сохранять естественную красоту. Однако когда тянуть дольше нельзя, начинать уколы красоты надо постепенно. По мнению Алены Водонаевой, стоит попробовать мезотерапию и только потом – немного гиалуроновой кислоты. А ботокс лучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу, приводит мнение Водонаевой Teleprogramma.pro.

Алене Водонаевой очень не нравится чрезмерное увлечение филлерами российских звезд. Модель отмечает, что половина представителей российского шоу-бизнеса не знают меры в кабинете косметолога – и в результате появляются перед зрителями с опухшими лицами. Что же касается мужчин, то им, считает звезда, вообще не нужно следить за своим лицом.

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Публикация от НОВОСТИ ШОУБИЗНЕСА на BIMRU.RU (@bimru.ru)

Недавно Алена Водонаева впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексеем Косинусом. По сообщениям таблоидов, супруги разъехались еще в начале весны, однако предпочитали обходить в разговорах с журналистами  эту тему.  

Теперь же Алена Водонаева подтвердила в своем блоге в Instagram, что разводится с мужем. Подробности звезда сообщать не стала. Комментаторы расстроились за экс-участницу "Дома-2"и посоветовали паре наладить отношения, дать друг другу второй шанс.

Автор: Андрей Евлампиев27 мая 2019, 18:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водонаева и Семенович выставили напоказ шикарные груди

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спасибо всем тем, кто показал мне этот сайт ︁O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁COM/NVG6LU Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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