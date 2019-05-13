"Раздражаете!": роскошная Цымбалюк-Романовская в постели с Шаляпиным довела народ
На фото экс-супруга артиста Армена Джигарханяна лежит в постели с певцом Прохором Шаляпиным. Пара держится за руки, счастливо улыбаясь в камеру. При этом на заднем плане видна тарелка с ягодами, два фужера и бутылка с напитком.
Виталина Цымбалюк-Романовская в своем посте отметила, что как только у кого-то из артистов, журналистов или ведущих начинает падать популярность, они начинают комментировать и оценивать их с Шаляпиным отношения. "Я вообще удивляюсь, откуда они меня знают. И почему мне не интересно, с кем и как проходит их личная жизнь?" – высказалась пианистка.
"И не надо тогда провоцировать своими фотками людей счастье любит тишину (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виталина, интересный снимок: держишь его обеими руками. Но вряд ли удержишь! Надо так переломить ситуацию, чтобы он держался за тебя и руками, и ногами, и зубами, и еще одним предметом", "Обожульки! Вы раздражаете! Раздражение вызывает у серой массы ваша жизнь, мысли, фразы, поступки, ум и уверенность в себе! Вы оба – другие!!! Я вас за это", – высказались пользователи соцсети под публикацией Виталины Цымбалюк-Романовской.
Многие подписчики пианистки отмечают, что Виталина Цымбалюк-Романовская в отношениях с Прохором Шаляпиным выглядит роскошно – артистка посвежела и похорошела. При этом у нее целая армия ненавистников, которых доводит до белого каления каждое хорошее известие о ней.
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