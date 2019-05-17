"Я не ожидал такого": старик Краско отказался от ребенка молодой невесты

На шоу "На самом деле" выяснилось, что бывшая жена Ивана Краско, которой он недавно снова сделал предложение, ждет ребенка. Артист дал откровенное интервью после эфира.

На передаче Дмитрия Шепелева "На самом деле" невеста Ивана Краско Наталья Вяль призналась, что беременна, вот только не от жениха. Якобы отцом ребенка является режиссер Александр Большаков. Для престарелого Краско вся эта ситуация стала неприятным сюрпризом. "Я не ожидал такого. Не знаю, беременна ли она на самом деле, но я не имею отношения к этому ребенку. Мы продолжаем жить вместе, для меня главное – воспитание сыновей, надо поставить их на ноги", – объяснил Иван Краско.

Отметим, что с Натальей Вяль артист прожил десять лет в законном браке и родил двух сыновей. Сейчас оба школьники. После развода Иван Краско женился на Наталье Шевель, которая на 60 лет его младше. Кстати, на шоу "На самом деле" она также присутствовала. И ее реакция на новость о беременности предыдущей жены актера была крайне бурной. Она решила сообщить экс-супругу всю правду. "Я хочу, чтобы Иван Иванович открыл свои глаза и увидел, что за червяк с ним живет. Червяк, который заполз ко мне в семью, разрушил ее, оставил меня ни с чем", – эмоционально заявила Шевель.

В свою очередь Краско не теряет надежды, что Вяль все же подумает над его предложением руки и сердца. К тому же они делят одно жилье на двоих. "Все возможно. Но я очень хотел бы вернуть ту душевную близость, которая была между нами с Натальей Николаевной. Все-таки десять лет прожили вместе…" – заключил актер.

Если же с Натальей Вяль так ничего и не получится, страдать в одиночестве Иван Краско не намерен. "Влюбиться сложно, у меня завышенные требования. Она должна быть творческой натурой, умной и чуть-чуть в возрасте, потому что девчонкам я уже перестаю верить. Хотя бывают и искренние девчонки, но глупенькие как правило", – цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда".