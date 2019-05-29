Отчаявшийся Иван Краско объявил об уходе в дом престарелых

Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. У легендарного актера нет собственного жилья – всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью распоряжаются родственники.

"Пусть Иван поживет в свое удовольствие. Сколько можно жить для всех подряд? Пусть он приобретет то, о чем мечтал!" – эмоционально высказался его сосед по даче, актер Михаил Боярский. Речь идет о престижном для петербургской интеллигенции поселке Керро. Когда-то Краско сам построил на участке баню, жил там со второй женой Кирой, однако теперь о поездках туда не может быть и речи. И дело не только в проблемах со зрением у артиста.

"На даче Ивану уже давно нет места. Все лето там "пасутся" бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники", – жестко высказался другой сосед Краско. Как утверждает "Собеседник", дача артиста давно "распилена" между алчными родственниками. Большая доля записана на его дочь Юлию, которая живет в Польше.

От старшего сына Андрея у Ивана также осталась дача. Ее продали, а деньги поделили между всеми наследниками. Артист планировал на вырученные деньги купить себе комнату в коммуналке, но в итоге, говорят, средства были потрачены на билеты в Америку (куда, кстати, полетела только его на тот момент жена Наталья Краско с подругой, так как актеру в силу возраста было запрещено летать).

Самое интересное, что поездка была изначально задумана для Ивана Краско. Его пригласила дочь, которая давно там живет. По словам знакомых, Марина – единственная из его детей, кто не требует ничего. Она обожает отца и радуется каждому его звонку. Остальные деньги якобы ушли на наряды для молодой жены артиста.

А еще от покойного Андрея Ивану досталась комната от квартиры на улице Ольминского. Другая часть отцовских метров принадлежит Кириллу Краско, младшему сыну Андрея от его сожительницы Маргариты Звонаревой. А Звонаревой сдала свою комнату в квартире Юлия, та самая дочка Ивана Краско, которая живет в Польше. Именно там и проживал с Натальей Краско престарелый артист, пока отношения с родственниками не испортились.

Директор актера Вячеслав Смородинов посетовал: "Они все думают, что он несметно богат, а у него же один всего пиджак, он в нем на всех программах выступает. Все заработанное отдает детям и внукам..." После развода с Натальей Краско актер ушел в квартиру на Фонтанке. Там живет его бывшая супруга Наталья Вяль с их сыновьями-школьниками Иваном и Федором. Говорят, экс-жена выделила Краско комнату и сделала регистрацию в этой квартире. Жилье актеру дал губернатор.

Так как Иван Краско продолжает работать в театре, ему могли бы выделить служебные апартаменты, но в его родном Театре имени Комиссаржевской с этим не спешат. "Сколько Ивану квартир ни давай, все равно своим женам раздаст", – пояснили в театре. В итоге на свои сбережения Иван Краско купил маленькую баню в родном селе Вартемяги под Санкт-Петербургом. "Театр для меня не вечен. Сделаю себе из баньки домик, буду вечера у окошка коротать, когда не смогу выходить на сцену", – сказал актер.

В близком окружении констатировали: "Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют, что квартиру подписал, а значит, больше не нужен, а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги!" В театре приводят слова отчаявшегося Ивана Краско: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..."