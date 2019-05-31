Четвертая жена о сенсационном уходе Краско в дом престарелых

На днях в прессе появилась информация о том, что Иван Краско высказался об уходе в дом престарелых. С комментарием выступила его четвертая жена Наталья Краско.

Журналисты провели дотошное расследование и выяснили, что Иван Краско в 88 лет скитается по разным домам. У легендарного актера нет собственного жилья – всей когда-то принадлежавшей ему недвижимостью распоряжаются родственники.

В Театре имени Комиссаржевской, где служит артист, рассказали: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..." Разразился скандал.

Репортеры связались с четвертой женой Краско. Наталья вспомнила, что еще до их женитьбы прославленный актер не исключал возможности ухода в дом престарелых, но она категорично отвечала, что этому не бывать. "Мы как-то все против. Я не понимаю, зачем это надо делать", – растерянно призналась Наталья.

По ее словам, несмотря на возраст, Краско дееспособен и может снять комнату. "Прекрасно себя сам обеспечивает. Он может себе приготовить, он может себе постирать, он может помыться", – заключила бывшая жена. В конце концов, об актере могут позаботиться многочисленные дети.

Его решение уйти в дом престарелых Наталья считает капризом. "На самом деле все против. У него есть где жить. Я не знаю, зачем он хочет это сделать. Просто, видимо, настолько уже запутался в том, чего ему хотелось бы... Видимо, думал, что Наталья Николаевна (Наталья Вяль, третья жена Ивана Краско. – Прим. ред.) его любит, а на самом деле это не так. И он очень расстроен", – цитирует бывшую супругу актера Пятый канал.