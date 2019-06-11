"Не смеши, пожалуйста": Тимати прилюдно устроил грязные разборки с подопечным

Рэпер L'One ушел с лейбла Black Star. Тимати и его экс-подопечный обсуждают свой конфликт в комментариях Instagram.

L'One 11 июня официально сообщил об уходе с Black Star и вызванном этим решением конфликтом. По словам исполнителя, Тимати запрещает ему выступать под именем L'One и петь его песни.

На заявление музыканта сразу отреагировал Тимати. Причем разборки на просторах соцсети получились довольно грубыми. "Кто тебе хочет закрыть рот, уточни пожалуйста? Какой секретной информацией ты обладаешь? Ну не смеши, пожалуйста. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все, что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты Тамада, рассказывай – это твой профиль", – написал Тимати.

При этом он уточнил, что, подписывая контракт, рэпер читал пункт про то, что весь контент, произведенный за годы совместного сотрудничества, это собственность компании. Тимати посетовал, что L'One ни разу ему не позвонил и не выказал желания встретиться, "а не прибегал в офис с толпой невнятных "юристов". Тимати добавил, что теперь желания расставаться с подопечным полюбовно у него нет.

В свою очередь L'One ответил, что много раз говорил свои претензии Тимати в лицо, сидя напротив него. "Тамада, говоришь, это ты так рефлексируешь на мой счет, молодец. Молодец, потому что все твои артисты видят, что ты написал Кристине, теперь мне. Чья там очередь следующего? Кого ты захочешь замочить? Какой ты #НовыйШоубизнес?", – возмутился оскорбленный рэпер.