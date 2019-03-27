Психанувший Тимати подло обошелся с известной певицей
На днях певица выпустила новый трек Mami. Под этим именем она выступала и записывала песни, когда была частью Black Star. После ее ухода в марте 2018-го компания заявила, что все авторские права на творчество и псевдоним артистки остаются у лейбла. Позже, в феврале 2019 года, она заявила в Instagram, что продолжит выступать под старым псевдонимом.
Композицию исполнительницы быстро удалили из Apple Music. Сама она позже выложила в Twitter ссылку на заключение юриста, в котором отмечалось, что Black Star не имели права присваивать себе права на псевдоним без ее согласия.
Теперь Тимати сделал ответный ход, как говорится, конем. По данным Telegram-канала "Только никому…", на YouTube Black Star полностью заблокированы все клипы Kristina Si. Судя по всему, рэпер психанул и увидел именно такой выход из ситуации. Скандал набирает силу.
Ранее Тимати написал певице сообщение довольно жесткого содержания. "Не надо ни мне, ни ребятам больше названивать. В своих правах и полномочиях мы уверены. Все остальное ты можешь пробовать оспаривать в суде. Удачи", – написал рэпер Кристине Саркисян.
Примадонну возмутили слова судьи
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Участник телестройки очень страдает
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Любить или быть любимым?
Подруга специально нагнетает
Овны самый лучший знак зодиака
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Женщина Скорпион..
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Косметология творит чудеса
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Предложил пожить отдеально
Имя Ванесса