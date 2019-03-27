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Психанувший Тимати подло обошелся с известной певицей

Тимати. Фото: www.globallookpress.com
Между основателем музыкального лейбла Black Star и Кристиной Саркисян, выступающей под псевдонимом Kristina Si, вспыхнул скандал. Тимати жестоко поступил по отношению к исполнительнице.
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На днях певица выпустила новый трек Mami. Под этим именем она выступала и записывала песни, когда была частью Black Star. После ее ухода в марте 2018-го компания заявила, что все авторские права на творчество и псевдоним артистки остаются у лейбла. Позже, в феврале 2019 года, она заявила в Instagram, что продолжит выступать под старым псевдонимом.

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Композицию исполнительницы быстро удалили из Apple Music. Сама она позже выложила в Twitter ссылку на заключение юриста, в котором отмечалось, что Black Star не имели права присваивать себе права на псевдоним без ее согласия.

Теперь Тимати сделал ответный ход, как говорится, конем. По данным Telegram-канала "Только никому…", на YouTube Black Star полностью заблокированы все клипы Kristina Si. Судя по всему, рэпер психанул и увидел именно такой выход из ситуации. Скандал набирает силу.

Ранее Тимати написал певице сообщение довольно жесткого содержания. "Не надо ни мне, ни ребятам больше названивать. В своих правах и полномочиях мы уверены. Все остальное ты можешь пробовать оспаривать в суде. Удачи", – написал рэпер Кристине Саркисян.

Автор: Валерия Нарская27 марта 2019, 19:23
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