Егор Крид внезапно исчез после скандала с Тимати. Рэпера разыскивает налоговая служба – как выяснилось, артист немало задолжал бюджету.

Егора Крида разыскивает Федеральная налоговая служба. Стоило рэперу разорвать контракт с лейблом Тимати Black Star, как всплыла информация о его долгах.

По данным Telegram-канала "Только никому", Егор Булаткин (настоящая фамилия Крида) не уплатил транспортный налог за роскошный черный Gelandewagen – это 278 тысяч рублей. Еще 30 тысяч набежало в качестве пени за просрочку платежа. Итого – 300 тысяч рублей.

Егору шлют извещения, однако артист не откликается. Если Крид продолжит скрываться, автомобиль арестуют, счета заблокируют, а самому рэперу закроют выезд за границу.

О скандальном разрыве Егора Крида с Black Star на днях высказался основатель и владелец лейбла Тимати. Он утверждает, что разошлись певцы мирно.

"С Егором мы разошлись полюбовно. Сегодня Егор Крид является абсолютно свободным артистом. Black Star не собирается продолжать контракт с Егором Кридом, как и Крид – с Black Star. Мы разошлись полюбовно, мирно, тихо", – заявил рэпер в видео, опубликованном в Instagram.

Он опроверг слухи о том, что товарный знак Егора Крида за внушительную сумму выкупил миллиардер Борис Ротенберг. По словам Тимати, такой сделки с ним никто не заключал, пишет Teleprogramma.pro.