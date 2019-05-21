"Разошлись полюбовно": Тимати впервые высказался о разрыве с Кридом
Артист опубликовал в личном аккаунте Instagram видеообращение. Рэпер Тимати опроверг информацию о том, что известный бизнесмен Борис Ротенберг помог Егору Криду сохранить свой псевдоним.
"К большому моему сожалению, Бориса Романовича в этой сделке не было. С Егором мы разошлись полюбовно, подписав конфиденциальное соглашение о нашем расходе, сегодняшним днем. Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с ним", – сообщил Тимати.
Напомним, в начале марта в соцсети просочились слухи о том, что популярный исполнитель Егор Булаткин, более известный под псевдонимом Крид, покидает музыкальный лейбл Black Star. В начале апреля эту информацию подтвердил генеральный директор компании Павел Курьянов. Также выяснилось, что товарный знак "Егор Крид" принадлежит продюсерскому центру. Рэпер Тимати ситуацию комментировать отказывался.
В Сети разразился большой скандал. Поклонники переживали за Егора, ведь он мог повторить печальную судьбу еще одной бывшей подопечной рэпера Тимати Кристины Si, которую лейбл лишил не только репертуара, но и сценического имени.
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