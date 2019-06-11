Потерял память: немой Алибасов вышел из комы
По словам Бари Алибасова – младшего, знаменитость вышла из медикаментозного сна. Продюсер еще полностью не осознает происходящее.
"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время придет в себя", – рассказал наследник основателя группы "На-На".
По его словам, на месте ожогов сходят струпья, поэтому все еще остается риск внутреннего кровотечения, а это может привести к смерти. Медики пристально наблюдают за состоянием пациента.
"Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера", – цитирует Бари Алибасова – младшего Telegram-канал @tv360ru.
Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Бари Алибасов перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути.
Виталина собирается пойти в полицию
Шоумен возмущен происходящим
Жизнь шоумена находится в опасности
Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем
Популярные темы форума
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Собака.....
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Не хочу больше жить!
Разведенка с прицепом
Оленевода Собякина в отставку.
Должен отслужить в армии
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Можно ли завидовать сестре родной?
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Подруга оказалась лесбиянкой
Где недорого отдохнуть летом?
Не обрадовался подарку
Работаю 6 дней в неделю
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
На каком месяце уже виден живот?
Как побороть лень?
Лукавый доит Россию, как корову...
Собака.....
хочу замуж за Васю из шаров
Детей перестали нормально называть