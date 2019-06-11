Потерял память: немой Алибасов вышел из комы

Сын продюсера группы "На-На" поделился радостной новостью. Шоумен Бари Алибасов пришел в себя.

По словам Бари Алибасова – младшего, знаменитость вышла из медикаментозного сна. Продюсер еще полностью не осознает происходящее.

"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время придет в себя", – рассказал наследник основателя группы "На-На".

По его словам, на месте ожогов сходят струпья, поэтому все еще остается риск внутреннего кровотечения, а это может привести к смерти. Медики пристально наблюдают за состоянием пациента.

"Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера", – цитирует Бари Алибасова – младшего Telegram-канал @tv360ru.

Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Бари Алибасов перепутал средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути.