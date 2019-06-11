Сын сделал заявление после вестей о кровотечении у Алибасова

Наследник продюсера группы "На-На" прокомментировал сообщения прессы. Бари Алибасов – младший опроверг информацию о внутреннем кровотечении у отца.

"Это дезинформация", – заявил наследник знаменитости. Однако подчеркнул, что жизнь Бари Алибасова все еще находится в опасности.

По словам отпрыска госпитализированного продюсера, ожоги еще не зажили, поэтому делать прогнозы рано. Точно врачи смогут что-либо сказать только к концу недели, сообщает ТАСС.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что состояние Алибасова резко ухудшилось. У него началось кровотечение в желудке, а содержание гемоглобина в крови упало до критического уровня – 80 г/л.

Между тем за несколько часов до этого шоумен пришел в сознание. Бари Алибасов поинтересовался судьбой своего кота и снова провалился в беспамятство.

Напомним, что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб с питьевым йогуртом и отхлебнул прямо из банки.

Бытовая химия оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути. Врачи погрузили Бари Алибасова в медикаментозный сон. Супруга звезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем средства.