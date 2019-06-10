У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение

Появились новые подробности о состоянии Бари Алибасова. Все вокруг в напряжении ждут, когда ситуация наладится.

На данный момент состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Сейчас врачи упорно пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.

Ситуация остается тяжелой, продюсер до сих пор находится в коме. Содержание гемоглобина в его крови упало до критического уровня – 80 г/л, сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, еще несколько часов назад продюсер ненадолго пришел в сознание и даже смог произнести несколько слов. "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", – сообщал Алибасов-младший.

Недавно всплыли подробности изнасилования Бари Алибасова. Как писали Дни.ру, продюсера сознательно споили до состояния отравления, чтобы воспользоваться его беспомощным состоянием.

Напомним, в ночь на 5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Супруга звезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем бытовой химии.