Бари Алибасов на несколько секунд пришел в сознание
Женщина утверждает, что у ее товарища не только отравление отравление. У него остается очень серьезный циркулярный ожог пищевода, то есть круговой. В последствии он может вызвать сужение пищевода и дальнейшие осложнения. "Основная опасность сейчас именно там", – рассказала Мухина.
В понедельник, 10 июня, Бари Алибасов на несколько секунд пришел в себя. "Все ли в порядке с Чучей?", – спросил продюсер. После этого он тут же провалился в медикаментозный сон.
Сейчас состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое. Он до сих пор находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского под строгим присмотром врачей.
Отметим, представители компании-производителя средства для прочистки труб "Крот", которое по ошибке выпил Алибасов, отказываются общаться с прессой. Стало известно, что родственники создателя группы "На-На" намерены подать в суд на компанию, сообщает teleprogramma.pro.
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