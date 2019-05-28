Прилучный и Муцениеце оставили детей и сбежали из страны
Судя по всему, после слухов о разводе в звездной семье наступил мир. Артисты уехали на короткий отдых в Грецию, чтобы провести время вдвоем.
Детей супруги оставили с родственниками, передает Пятый канал. Павел Прилучный и Агата Муцениеце поделились фотографиями и видеороликами с отдыха в Instagram.
Многие пользователи соцсети искренне порадовались за актеров. "Желаю мира и добра в семье. Чтобы всегда все ладилось и было все отлично", "Самые-самые. От сердца желаю счастья всем вашим родным", "Агата и Павел, вы много работаете. Молодцы, что и про отдых не забываете... Приятного вам отдыха в красивейшем месте. Будем ждать влог с нетерпением, вашими глазами и мы увидим красоту..." – высказались фолловеры.
Однако нашлись и скептики, которые отметили, что снимки из Греции Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заурядны. "Делятся фото с отдыха, но они пустые, без души, без эмоций! Они сейчас должны наслаждаться друг другом, отдыхом, а делают бездушные фото дорогой жизни", – написал один из критиков.
Напомним, что о размолвке в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в последние месяцы ходило много слухов. Однако звездные супруги их официально не подтвердили.
Артистка рассказала о конфликтах в семье
Сбылось страшное пророчество
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Участница возмутила граждан Незалежной
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Шкивает из стороны в сторону...
Занимает и не возвращает
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Сохранить брак несмотря ни на что
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
кто скучает по ссср?
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Баба трансвестит
Орифлеймь
Стыдно ли быть содержанкой?
Ещё немного о сексе?